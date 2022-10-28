سفير الكويت ناصر القحطاني مع أمين عام وزارة الخارجية الإيطالية السفير إيتوري سيكوي

الخارجية الإيطالية تشيد بالعلاقات الثنائية والتعاون الثقافي مع الكويت

28 أكتوبر، 2022
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أشاد أمين عام وزارة الخارجية الإيطالية السفير إيتوري سيكوي بالمستوى الممتاز للعلاقات الإيطالية – الكويتية والتعاون الثقافي الواعد واللذين تتطلع بلاده إلى تطويرهما مقدرا استضافة إيطاليا في معرض الكتاب الكويتي.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان على موقعها اليوم الجمعة ان ذلك جاء في اجتماع أمين عام الوزارة السفير سيكوي مع سفير دولة الكويت الجديد في روما ناصر صنهات القحطاني بمقر الوزارة أمس الخميس.

وأوضح البيان أن الأمين العام استعرض مع السفير القحطاني خلال اللقاء العلاقات الثنائية الممتازة وآفاق تطويرها معربا عن تقديره الخاص للتعاون في المجال الثقافي باعتباره أيضا قطاعا قابلا للتوسع في ضوء مشاركة إيطاليا في معرض الكتاب الذي سيعقد بالكويت بين 16 و26 نوفمبر المقبل.

وأكد ان أمين عام الخارجية لفت الى أن “مشاركة بلادنا كضيف شرف في المعرض أسوة بالمملكة المتحدة في عام 2019 وفرنسا عام 2018 والولايات المتحدة عام 2017 بالإصدارات الأخيرة للحدث الثقافي تشكل فرصة هامة لتعزيز التواجد الثقافي واللغوي الإيطالي في الكويت”.

وذكر البيان أن السفيرين سيكوي والقحطاني ناقشا أيضا إمكانات التعاون الاقتصادي واستغلال الفرص السانحة التي سوف تولدها استراتيجية “الكويت الجديدة 2035” مع الإشارة بشكل خاص إلى التنمية المستدامة.

المصدر
كونا
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28 أكتوبر، 2022
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