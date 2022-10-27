إجراء 55 عملية جراحية للعيون بمحافظة “تعز” اليمنية بتمويل كويتي

اختتمت الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير الكويتية اليوم الخميس تنفيذ مشروع عمليات العيون ل55 مستفيدا يمنيا في محافظة (تعز) ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ ثماني سنوات.

وأعرب مدير مكتب وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل في (تعز) عبده الصلوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن شكره وتقديره وامتنانه باسم السلطة المحلية لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا ولجمعية (تنمية الخيرية) الكويتية على الدعم الكبير الذي يقدم لأبناء محافظة (تعز) ومن بينها تمويل هذا المشروع الانساني الهام.

وأوضح أن المشاريع الإنسانية الكويتية الحيوية التي تنفذ في المحافظة تسهم في تخفيف معاناة آلاف الأسر في شتى المجالات.

من جانبه أوضح مدير مؤسسة (بصمات للتنمية) المنفذة للمشروع أحمد الزمر في تصريح مماثل ل(كونا) أن هذا المشروع يأتي ضمن عشرات المشاريع الحيوية التي تمولها (تنمية الخيرية) الكويتية في (تعز) وعموم المحافظات اليمنية في شتى المجالات.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى مكافحة العمى وتخفيف معاناة المواطنين من خلال تقديم خدمات مجانية بشكل كامل ومساعدتهم في تجاوز هذا الضرر والأعباء التي لا يقدرون عليها واستعادة بصرهم ليتمكنوا من التفاعل مع تفاصيل حياتهم ومعيشتهم بشكل طبيعي.

وثمن الاسهامات الإنسانية المؤثرة لدولة الكويت وجمعية (تنمية الخيرية) في قطاعات المياه والصحة والتعليم والإغاثة والتمكين الاقتصادي التي يستفيد منها عشرات آلاف المواطنين في مختلف المناطق اليمنية.