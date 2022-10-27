رئيس أركان الجيش الكويتي يشارك بالاجتماع الأول لمجلس الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية

شارك رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح في الاجتماع الأول لمجلس الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية بالرياض.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان اليوم الخميس إن الاجتماع جاء بمشاركة رؤساء الأركان في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون وبمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن أحمد آل علي وقائد الأكاديمية الخليجية اللواء الركن بحري طارق الزعابي بمقر الأمانة العامة بالرياض.

وبينت الأمانة أن رؤساء الأركان أطلعوا على ما تم إنجازة على كافة الأصعدة فيما يخص استعدادات الأكاديمية الخليجية لإطلاق البرامج الدراسية بها كما تم الإطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واختتم الاجتماع باتخاذ القرارات اللازمة.