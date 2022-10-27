وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز تترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للطاقة

وزيرة “الكهرباء والماء” تؤكد أهمية الاستفادة من الطاقة المتجددة في الترشيد والحفاظ على البيئة

27 أكتوبر، 2022
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أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز اليوم الخميس أهمية ترشيد الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة وأثرها الإيجابي في خفض النفقات والحفاظ على البيئة.

جاء ذلك تصريح للوزيرة نقله بيان صحفي صادر عن وزارة (الكهرباء) عقب ترؤسها الاجتماع الأول للجنة العليا للطاقة الذي عقد بحضور ممثلي مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للصناعة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومعهد الكويت للابحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وأضافت بوقماز أن اللجنة العليا للطاقة مكلفة بوضع الأهداف الاستراتيجية لترشيد استخدام الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة وكذلك تولي صياغة السياسات والبرامج التنفيذية لتحقيق تلك الأهداف المنشودة.

وشددت على ضرورة إشراك جميع الجهات الحكومية ذات الصلة في أعمال هذه اللجنة وذلك لأهمية العمل الجماعي لتحقيق الاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة.

المصدر
كونا
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27 أكتوبر، 2022
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