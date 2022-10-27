وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي بحثا خلاله مجمل العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك

تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أنتوني بلينكن حيث قدم التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وللعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والازدهار.

وأعرب الوزيران خلال المكالمة عن تطلعهما للمزيد من التواصل والتنسيق المشترك حيال القضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين الصديقين مستذكرين المحطات التاريخية للعلاقات المتينة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية مؤكدين على عمق هذه العلاقات وتميزها والإلتزام المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة وتطلعهما إلى عقود قادمة من الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين.

كما تناول الإتصال مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.