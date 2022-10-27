الرئيس العراقي: حريصون على تعزيز العلاقات مع الكويت

الرئيس العراقي: حريصون على تعزيز العلاقات مع الكويت

أعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم الخميس عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت على أسس الاحترام المتبادل وبما يخدم المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان أن ذلك جاء في أثناء استقبال الرئيس العراقي سفير دولة الكويت طارق الفرج في قصر السلام ببغداد.

وأشار البيان إلى أن رشيد حمل السفير الفرج عميق شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح.

بدوره قال السفير الفرج لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه نقل في أثناء اللقاء تحيات سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وتبريكاتهما للرئيس رشيد بتوليه منصبه رئيسا للعراق .

واشار الى انه أعرب للرئيس العراقي عن حرص الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما ينسجم وتطلعات حكومتي البلدين وشعبيهما الشقيقين .