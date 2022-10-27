النيابة العامة: تنظيم مزاد عقاري علني تنفيذًا للحكم الصادر في قضية حصر الأموال العامة ضد فهد الرجعان وزوجته لبيع 42 عقاراً تمهيداً لاستيراد الأموال العامة

النيابة العامة: تنظيم مزاد عقاري علني تنفيذًا للحكم الصادر في قضية حصر الأموال العامة ضد فهد الرجعان وزوجته لبيع 42 عقاراً تمهيداً لاستيراد الأموال العامة

أعلنت النيابة العامة بصفتها المشرفة على تنفيذ الأحكام الجزائية -وبعد استكمالها الإجراءات القانونية اللازمة- عن تنظيم مزاد عقاري علني بواسطة شركة الإنماء العقارية في الساعة السادسة والنصف من مساء يومي 22-23 / 11 / 2022 في فندق الفورسيزونز تنفيذا للحكم الصادر في القضية رقم 2008/1499 حصر نيابة الأموال العامة ضد المحكوم عليهما/ فهد مزيد الرجعان ومنى محمد الوزان، وذلك لبيع عدد 42 عقارا تمهيداً لاسترداد الأموال العامة.

ودعت النيابة الراغبين في المشاركة بالمزاد أو الاستفسار مراجعة المكتب الرئيسي لشركة الإنماء العقارية خلال أوقات العمل الرسمية اعتباراً من يوم 2022/10/30 في مقرها الكائن في منطقة المرقاب – شارع عبدالله المبارك – برج الإنماء – الدور السادس.