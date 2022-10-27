قام نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله الصباح اليوم الخميس ويرافقه فريق من قطاع الوقاية بزيارة مشروع مبنى قصر العدل الجديد وذلك في إطار متابعة قوة الإطفاء العام لمتطلبات السلامة والوقاية من الحريق في المشاريع التنموية الكبرى بالبلاد ودعمها لتسريع عملية انجازها.

وصرح نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد أن هذه الزيارة أتت بتوجيهات من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد للوقوف على مراحل تنفيذ المشاريع ومتطلباتها الوقائية والمساهمة في تسريع الإنجاز دون أي تأخير وفقاً لمتطلبات قوة الإطفاء العام من أجل حماية الأرواح والممتلكات ماينصب أخيرا في تحقيق الأمن المجتمعي.

قوة الإطفاء العام تفقدت مشروع مبنى قصر العدل الجديد