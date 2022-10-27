قتيل جراء إطلاق قوات الأمن النار على متظاهرين في مهاباد في غرب إيران

قتيل جراء إطلاق قوات الأمن النار على متظاهرين في مهاباد في غرب إيران

قتلت قوات الأمن الإيرانية الخميس شابًا جراء إطلاقها النار أثناء تظاهرات احتجاجًا على وفاة مهسا أميني في مدينة مهاباد في غرب إيران، وفق ما أعلنت منظمة هنكاو الحقوقية غير الحكومية.

وكتبت المنظمة ومقرّها النروج، على تويتر “قُتل شاب كرديّ بنيران مباشرة أطلقتها قوات الأمن الإيرانية” مضيفة أنه أُصيب “في الجبين”.

وقالت منظمة هنكاو إن القوات الحكومية أطلقت النار على أشخاص في حيّ كمرك في مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية، بعد محاصرة أحد مراكز الشرطة بالمدينة.

وهتف متظاهرون “لا يجب أن نبكي شبابنا، يجب أن ننتقم لهم”.

وحصلت عملية إطلاق النار بعدما كان المعزّون بمتظاهر قتل قبل يوم، اسماعيل مولودي، يغادرون جنازته ويتجهون نحو مكتب المحافظ.

وتوفيت الشابة مهسا أميني (22 عاما) وهي إيرانية من أصل كردي، في 16 أيلول/سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

أثارت وفاتها احتجاجات غير مسبوقة في ايران منذ ثلاث سنوات وهي متواصلة في مختلف أنحاء البلاد، تتقدمها في معظم الأحيان شابات وطالبات كثيرات منهن يقمن باحراق حجابهن.