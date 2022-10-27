سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الثامنة لتوليه مقاليد الحكم

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثامنة لتوليه مقاليد الحكم.

مشيدا سموه رعاه الله بما تشهده المملكة العربية السعودية في عهده الميمون من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف المجالات معبرا سموه حفظه الله في الوقت ذاته عن بالغ الثناء على الأواصر الأخوية والتاريخية التي ترتكز عليها العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين والأسرتين الكريمتين ومؤكدا بهذا الصدد على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات.

سائلا سموه المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في البلد الشقيق وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثامنة لتوليه مقاليد الحكم مشيدا سموه بما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة في عهده الميمون من إنجازات تنموية شملت مختلف الميادين.

مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية ويحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة كل الرقي والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.