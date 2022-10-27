محمد هايف: تقدمت باقتراحين بإنشاء كيان إسلامي لتمويل المتقاعدين وهيئة للوقاية من المخدرات

أعلن النائب محمد هايف عن تقدمه باقتراحين بقانونين بشأن تعديل قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإنشاء كيان إسلامي للتمويل يخص المتقاعدين، وإنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات.

واعتبر هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن هذا تعديل قانون التأمينات الاجتماعية يحل موضوع الربا بإنشاء كيان إسلامي يمنح المتقاعدين قروضا بأرباح أقل تفادياً لموضوع الاستبدال وفق الشريعة بعيدا عن الشبهات.

وأضاف هايف إن مشروع القانون الثاني بشأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات، مشيراً إلى أن القانون هو نتاج اجتماعات سابقة للجنة القيم الاسلامية ومعالجة الظواهر السلبية في المجالس السابقة حيث قدم هذا المقترح منذ 2012.

وبين أن “تعاقب الحكومات التي لا تهتم بمكافحة المخدرات بشكل جيد أخر إقرار القانون”، مضيفاً إنه “في مجلس 2016 كان القانون مدرجاً على جدول الأعمال ولكن مع الأسف قدمت هيئة المنشطات لأنها كانت مطلبا دوليا كما ادعت الحكومة مع وعد بإقراره خلال أسبوع التالي ليمتد الأمر إلى 4 أو 5 سنوات”.

وأكد هايف أن إنشاء هذه الهيئة هو مقترح جميع الهيئات والجهات المختصة بالمخدرات سواء بالمنافذ والموانئ والمباحث الجنائية ووزارة الداخلية والصحة، مشيراً إلى أنه بعد إلغاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في مجلس الوزراء بقيت هذه الجهات من دون رابط أو تنسيق بينها.

وبين أن هذه الهيئة تعمل على معالجة المدمنين وحماية البلاد والنشء مما يرد عليها من الموانئ وتأهيل المساجين وحماية البلاد من انتشار هذه الآفة العظيمة.

من جهة أخرى، شدد هايف على ضرورة تشديد أقصى عقوبة على المعلم مغتصب الأطفال أو أي جريمة أو أي ممارسات غير أخلاقية أخرى، مطالبا الحكومة بدعم أبناء الكويت للانخراط في وظيفة الاخصائي الاجتماعي.

ودعا إلى دعمهم بالمزايا والكوادر المالية اللازمة لاسيما أن هذه الوظيفة أضحت طاردة وهذه مسؤولية الحكومة ووزارة التربية، مؤكدا ضرورة تركيب كاميرات داخل وخارج وفي الممرات بالمدارس ورصد كل حدث فيها.