رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد السوداني

رئيس الوزراء العراقي المكلف يتعهد بانتخابات مبكرة في غضون عام

27 أكتوبر، 2022
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تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد السوداني بأن تعمل حكومته على الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة في غضون عام واحد.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية اليوم الخميس عن السوداني القول في البرنامج الوزاري لحكومته إن جميع البنود التي وضعت به جاءت بالاتفاق مع الكتل السياسية.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل اذا ما نالت الثقة اليوم على تعديل قانون الانتخابات النيابية في غضون ثلاثة أشهر تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في غضون عام واحد .

كما تضمن البرنامج تعهدا بإجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية وهي المجالس التي حلت إثر الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التي شهدها العراق في العام 2019.

من جانبه أرجأ مجلس النواب العراقي موعد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والتشكيلة الوزارية من موعدها المقرر عند الساعة الثانية من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (11 صباحا غرينتش) الى الساعة السادسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي (الثالثة ظهرا غرينتش) دون أن يذكر الاسباب .

المصدر
كونا
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27 أكتوبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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