قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 40 فلسطينيا في الضفة الغربية وغزة

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي وسلاح البحرية الاسرائيلية اليوم الخميس 40 فلسطينا في انحاء متفرقة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان قوات الاحتلال شنت خلال ساعات الفجر حملة مداهمات واسعة أدت الى اعتقال 35 فلسطينيا في العديد من المحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية فيما اعتقلت خمسة صيادين آخرين في بحر قطاع غزة.

واوضحت ان حملة الاعتقالات كان اغلبها فى مدينة (الخليل) و(رام الله) اضافة الى مدينة (القدس) و(بيت لحم) و(نابلس) و(جنين) كما شملت مداهمة المنازل في الضفة الغربية وتفتيشها والتنكيل بمقتنياتها.

وفي قطاع غزة قال منسق (لجان العمل الزراعي) زكريا بكر في تصريح صحفي ان عملية اعتقال الصيادين جرت عقب اعتداء زوارق الاحتلال الحربية فجرا على مركب احد الصيادين وتوقيفه بعرض البحر ومن ثم قامت بسحبه الى ميناء (اسدود) واعتقال الصيادين الخمسة العاملين على متنه.

وتأتي هذه الاعتقالات في ظل تواصل الانتهاكات الاسرائيلية وحصارها لمدينة (نابلس) واعتداءات المستوطنين من بينها تجريف أراضي في (الأغوار الشمالية) وسرقة ثمار زيتون ومعدات زراعية اضافة الى اقتحام العشرات منهم للمسجد الأقصى.