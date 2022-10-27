مؤسسة الموانئ توقع عقد مناقصة مشروع تطوير أرصفة ميناء الشويخ ب48.75 مليون دينار

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الخميس توقيعها عقد مناقصة مشروع تطوير أرصفة ميناء الشويخ بقيمة تبلغ نحو 48.75 مليون دينار كويتي (نحو 157.6 مليون دولار أمريكي).

وقالت (الموانئ) في بيان صحفي إن المشروع يعتبر أحد مشاريع المؤسسة المدرجة ضمن خطة التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035) مضيفة أن عملية التطوير سيتم تنفيذها عبر تحالف شركة (هيونداي الكورية) وشركة (الخليج للانشاءات والأعمال البحرية) خلال 36 شهرا.

وأضافت أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل أرصفة الميناء من 1 إلى رصيف 7 بطول إجمالي يبلغ 1330 مترا باستخدام نظام البناء بالكتل الخرسانية مع زيادة عمق الأرصفة إلى 14.5 مترا.

وذكرت أن المشروع الذي سيشمل أعمال الصيانة للحوض الغربي للميناء وصيانة الجزء المعلق من رصيف رقم 8 من شأنه تحقيق تنوع كبير في السفن التي يستقبلها ميناء الشويخ وزيادة استقبال الميناء لعدد أكبر من السفن على مدار العام مما ينعكس إيجابا على حركة تبادل البضائع التجارية.

وبينت أن المشروع يتماشى مع توجيهات وقرارات مجلس الوزراء برفع كفاءة تدفق السلع الغذائية الواردة بهدف تأمين منظومة الأمن الغذائي في الدولة إذ سيتم تخصيص الرصيفين رقم 1 و 2 لواردات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية فضلا عن تخصيص الرصيف رقم 3 لاستقبال سفن الركاب السياحية.

يذكر أن (الموانئ) تعمل حاليا على أعمال التصميم لأربعة مشاريع أخرى مهمة ضمن خطة التنمية وهي تطوير المناطق التخزينية وإنشاء المدن اللوجستية وتطوير ميناء الشويخ بالكامل وإعادة تأهيل نقعة الفنطاس (مراسي الفنطاس) وإنشاء نقعة المهبولة (مراسي المهبولة).