النائب صالح عاشور

صالح عاشور يقترح إنشاء مراكز إسعافات أولية في المنشآت الرياضية كافة

27 أكتوبر، 2022
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أعلن النائب صالح عاشور عن تقدمه باقتراح برغبة بإنشاء مراكز إسعافات أولية مزوّدة بسيارات إسعاف في المنشآت الرياضية كافة حفاظاً على صحة الرياضيين.

وقال عاشور في مقدمة اقتراحه إنه نظراً لحاجة الأندية الرياضية في دولة الكويت إلى وجود مراكز إسعافات أولية حفاظاً على الرياضيين ، وحتى لا تكون هناك حالات خطرة تحتاج إلى تدخل المسعفين بشكل فوري ويتأخر وجودهم لعلاج تلك الحالات.

ونص الاقتراح على الآتي:

تقوم وزارة الصحة بإنشاء مراكز إسعافات أولية مع وجوب وجود سيارة إسعاف تكون موجودة في كل منشأة رياضية للتدخل في الحالات الطارئة.

المصدر
الدستور
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27 أكتوبر، 2022
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