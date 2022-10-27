موظّفو “زين” شاركوا في رحلة العمرة الثامنة عشر

نظّمت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت رحلة العمرة الثامنة عشر لموظّفيها، والتي شهدت مُشاركة العديد من الموظفين وعائلاتهم في زيارة لبيت الله الحرام في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية اتسمت بالأجواء الإيمانية والعائلية الجميلة.

وتُطلق زين هذه الرحلة بشكلٍ دوري حرصاً منها على تعزيز الجوانب الروحانية والحياتية لموظفيها، حيث تلتزم الشركة من خلال تبنّيها لمثل هذه المُبادرات بإثراء التواصل مع كوادرها البشرية خارج بيئة العمل لتعزيز الترابط فيما بينهم وإتاحة الفرصة لهم لتعزيز روح الفريق الواحد بما يُنمّي أواصر الألفة والمحبة بينهم.

موظفو زين خلال الرحلة

وشهدت الرحلة تواجد إمام المسجد الكبير الشيخ فهد الكندري، والذي شارك الموظفين وعائلاتهم فعاليات الرحلة لتحقيق أكبر قدر من الفائدة، حيث أضافت مشاركته الكثير من الجوانب المُثرية من خلال إلقاءه المحاضرات والندوات المتعلقة بمناسك العمرة وتاريخ الحضارة الإسلامية وغيرها.

وتحرص زين على إقامة رحلة العمرة بشكلٍ دوري كجزء من التزامها اتجاه موظفيها، وخاصةً بعد الاستجابة الرائعة التي لمستها من قبلهم في رحلات العمرة السابقة على مدى 18 عاماً، والتي لاقت استحساناً كبيراً من قبل الموظفين وعائلاتهم، فالشركة تضع تنمية مختلف الجوانب المعرفية والروحية في مقدمة اهتماماتها بشؤون موظّفيها.

وأكدت الشركة أنها تهدف من وراء تنظيمها لمثل هذه المبادرات الاجتماعية إلى تجديد علاقتها مع موظّفيها، حيث تعتبرهم العنصر الأهم في نجاحها العام، مبينة أن الجهود التي يقومون بها هي العامل الرئيسي في كونها مزوّد الخدمات الرقمية الرائد على مستوى الكويت.