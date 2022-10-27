بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 9.8 نقاط

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 9.8 نقاط

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 8ر9 نقاط ليبلغ مستوى 08ر7231 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 14ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر132 مليون سهم عبر 8498 صفقة نقدية بقيمة 3ر38 مليون دينار (نحو 116 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر7 نقاط ليبلغ مستوى 85ر5428 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 13ر0 في المئة من خلال تداول 3ر57 مليون سهم عبر 2768 صفقة نقدية بقيمة 6ر6 ملايين دينار (نحو 9ر19 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 07ر11 نقطة ليبلغ مستوى 48ر8091 نقطة من خلال تداول 75 مليون سهم عبر 5730 صفقة بقيمة 6ر31 مليون دينار (نحو 7ر95 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 2ر23 نقطة ليبلغ مستوى 86ر5583 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 41ر0 في المئة من خلال تداول 8ر50 مليون سهم عبر 1908 صفقات نقدية بقيمة ستة ملايين دينار (نحو 18ر18 مليون دولار).

وكانت شركات (الإنماء) و(كميفك) و(مواشي) و(معادن) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(ألافكو) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (ألافكو) و(يوباك) و(نابيسكو) و(ورقية) الأكثر انخفاضا.