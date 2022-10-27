انطلاق بطولة سمو ولي العهد الكبرى الثالثة للرماية بمشاركة كويتية وخليجية

انطلقت اليوم الخميس منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح السنوية الكبرى الثالثة للرماية في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بمشاركة كبيرة من رماة وراميات الكويت وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي وتستمر منافساتها حتى الخامس من شهر نوفمبر المقبل.

واستهلت البطولة بإقامة التدريب الرسمي لمنافسات رماية (سكيت) و(تراب) للسيدات والرجال إضافة إلى التدريبات الاعتيادية لبعض الرمايات الاخرى علاوة على بداية التصفيات لمنافسات الناشئين في رماية المسدس والبندقية والتي تحضنها ميادين فرع نادي الرماية الكويتي بمنطقة الجهراء.

وأعرب رئيس نادي الرماية الكويتي الرياضي دعيج العتيبي في تصريح صحفي بمناسبة انطلاق البطولة التي تعتبر تدشينا للموسم الرياضي المحلي للنادي (2022-2023) عن تشرف أسرة الرماية الكويتية وكل منتسبي النادي بتنظيم هذه البطولة الكبيرة التي تمثل دعما سنويا كريما من سمو ولي العهد حفظه الله لأبنائه من الرماة الكويتيين والخليجيين.

وأضاف العتيبي أن اللجنة المنظمة للبطولة أكملت جميع الترتيبات والتجهيزات لبدء منافسات هذه البطولة الغالية والتي تشمل جميع مسابقات الرماية الأولمبية في رمايات المسدس والبندقية والأطباق الطائرة والقوس والسهم منوها بدعم الجهات الحكومية للبطولة وجهود أعضاء اللجنة المنظمة والحكام وجميع العاملين والفنيين.

ورحب برماة الخليج المشاركين في مسابقات البطولة المختلفة والتي تجري بحسب أنظمة وقوانين الاتحاد الدولي للرماية إذ اشترطت اللجنة ان يكون جميع الرماة معتمدين دوليا متمنيا ان تظهر البطولة بمستويات عالية تعكس تميز الرماية الكويتية والخليجية.

وذكر أن الموسم الماضي للنادي كان ناجحا بكل المقاييس محليا وخارجيا إذ تم تنظيم العديد من البطولات المحلية الناجحة وفي مقدمتها بطولتا سمو الأمير الدولية الكبرى وسمو ولي العهد الكبرى فضلا عن تحقيق الرماية الكويتية العديد من الإنجازات في البطولات العالمية والآسيوية والعربية.