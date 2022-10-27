“الكويتية” تستعد لطرح قوائم طعام جديدة على متن طائراتها

في إطار جهودها الحثيثة لتقديم أفضل الخدمات لعملائها الكرام، تواصل شركة الخطوط الجوية الكويتية استعداداتها لتطوير وتحسين قوائم الطعام المختلفة للعام 2023 المقدمة على متن طائراتها، حيث قام رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن/ علي الدخان وعدد من المسؤولين بالاطلاع على جديد قوائم الطعام والتركيز على توفير أطباق متميزة وشهية بما يليق بمسافري الطائر الازرق.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الادارة الكابتن/ علي الدخان: “إن الخطوط الجوية الكويتية بسواعد أبنائها المخلصين تسعى جاهدة لتقديم كل ما هو جديد ومختلف ومتنوع لعملائها الكرام بما يميزهم دائماً ويتناسب مع احتياجاتهم أثناء السفر على متن طائرات الناقل الوطني لدولة الكويت”.

وأضاف الدخان: “إن حرص الخطوط الجوية الكويتية على متابعة رغبات العملاء الكرام ولا سيما التركيز على اطلاق خدمات جديدة كاستمرارها في طرح قوائم طعام جديدة وتغيير الأنواع بشكل فصلى وإضافة خدمة جديدة بأن يستطيع الراكب ان يختار الوجبة التى تناسبه بشكل مسبق عند قيامه بحجز كرسيه ومن قاءمة طعام واسعة ومتنوعة وهو ما يأتي بما يتماشى مع خطط الشركة الاستراتيجية التي وضعتها نحو تطوير وتحسين المنظومة بالكامل بما يلبي طموح عملائنا الأعزاء ويحقق الأهداف المنشودة التي تصل بالطائر الأزرق إلى آفاقٍ رحبة”.

واختتم الدخان: “تولي الخطوط الجوية الكويتية اهتماماً بالغاً بكافة التفاصيل الدقيقة لخدمة العميل العزيز ولا تألو جهداً بتقديم وتوفير كل ما هو مبتكر وفريد من نوعه، كذلك فإنها تسعى جاهدة بأن تصل إلى أعلى درجات التميّز بالخدمة منذ دخول المسافر إلى مبنى الركاب رقم 4 مروراً بإنهاء إجراءات السفر بكل مرونة وانسيابية وصولاً إلى الصعود على متن الطائرة وتلقّي أفضل الخدمات من خلال كوادرنا الذين يمتلكون خبرة واسعة في مجال الطيران والضيافة”.