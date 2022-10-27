النائب سعد الخنفور

سعد الخنفور يقترح إضافة ربات البيوت وذوي الإعاقة وأسر الشهداء إلى المستفيدين من التأمين الصحي

27 أكتوبر، 2022
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أعلن النائب سعد الخنفور عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.

ويقضي الاقتراح بإضافة ربات البيوت ، والأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين ، وأسر الشهداء، إلى المستفيدين من التأمين الصحي.

مادة (أولى):

يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص التالي:

” تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وربات البيوت الكويتيات، والأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الهيئة العامة لذوي الإعاقة، والكويتيين المسجلين لدى مكتب الشهيد، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.

مادة (ثانية):

يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (ثالثة):

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

نصت المادة 11 من الدستور الكويتي على أن ” تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية”، لذا سن المشرع القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.

ولأن الغاية من القانون المشار إليه هي تحقيق النفقات الصحية الملقاة على عاتق المواطنين المتقاعدين، بعد الزيادة الكبيرة في تكاليف الرعاية الصحية من حيث سعر الأدوية والمعدات والأجهزة وأجور القوى العاملة وبخاصة الأطباء الاستشاريون في فروع الطب المختلفة، كان لزاما أن يتم شمول القانون بجميع شرائح المجتمع التي تحتاج إلى مثل هذه الخدمة.

ولأن احكام هذا القانون نسري فقط على شريحة المواطنين المتقاعدين المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب نص المادة (2) من القانون المشار إليه، أعد هذا المقترح لإضافة ربات البيوت من المواطنات الكويتيات اللواتي لا يقلن عطاء للوطن والمجتمع عن المتقاعدين خصوصا أنهن لا يتقاضين معاشات تقاعدية، وليس بمقدورهن تحمل تكاليف العلاج الباهظة مع تقدم السن.

كما نص الاقتراح بقانون في مادته الأولى على إضافة الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الهيئة العامة لذوي الإعاقة، نظرا لحاجتهم إلى هذه الخدمة لرفع جزء من المعاناة الملقاة على كاهل أسرهم، وإضافة كذلك أسر الشهداء من الكويتيين المسجلين لدى مكتب الشهيد وذلك تكريما لذكرى ذويهم من الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن.

المصدر
الدستور
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27 أكتوبر، 2022
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