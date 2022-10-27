الأرصاد الجوية: الطقس خريفي رطب نسبيا وفرصة لأمطار خفيفة متفرقة في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد في عطلة نهاية الأسبوع طقس خريفي رطب نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية مصحوبا برياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة وفرصة لأمطار خفيفة متفرقة وتكون الضباب الخفيف ببعض المناطق.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة مابين 36 و38 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأضاف القراوي أن الطقس الليلة يكون معتدل الحرارة ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين قدم وقدمين.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 36 و38 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون معتدل الحرارة ورطبا نسبيا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون حارا ورطبا نسبيا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 35 و37 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين قدم وقدمين.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدل الحرارة ورطبا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين قدم وقدمين.