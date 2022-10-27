سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الحاكم العام لسانت فينسنت والغرينادينز بالعيد الوطني

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الحاكم العام لسانت فينسنت والغرينادينز بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة سوزان دوغان ني رايان الحاكم العام لسانت فينسنت والغرينادينز الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولسانت فينسنت والغرينادينز وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة سوزان دوغان ني رايان الحاكم العام لسانت فينسنت والغرينادينز الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها راجيا لفخامتها وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.