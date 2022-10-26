الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة ستظل تقود العالم بالدبلوماسية المدعومة بأقوى جيش في التاريخ

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء أن العالم يتغير لكن الولايات المتحدة ستظل تقود العالم بالدبلوماسية التي تدعمها أقوى قوة عسكرية في التاريخ.

وخلال اجتماع عقده في البيت الأبيض مع كبار قادة الجيش الأمريكي ومسؤولي الأمن القومي شدد بايدن على أن الولايات المتحدة ستظل قائدة في العديد من القضايا “من العدوان الروسي في أوكرانيا إلى المحيطين الهندي والهادئ”.

كما أشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى للصراع مع الصين وأنه تحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ كثيرا.

إلا أنه أضاف “علينا مسؤولية إدارة المنافسة الشديدة المتزايدة مع الصين” مشددا في الوقت ذاته على أن الولايات المتحدة تسعى “لمنافسة شديدة” مع الصين لكنها يجب ألا تتحول إلى صراع.

من جانبه قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين في البيت الأبيض إن الاجتماع الذي عقده الرئيس بايدن جاء في أعقاب إصدار استراتيجية الأمن القومي وهو ضمن اجتماع يعقد مرتين سنويا.

وأوضح أن الاجتماع بحث “بكل وضوح التهديد الحاد الذي تشكله روسيا على قارة أوروبا” بالإضافة إلى تهديدات تغير المناخ وحزمة قضايا أخرى.

وحضر الاجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونائبته كاثلين هيكس ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي ووزراء الجيش والبحرية والقوات الجوية كريستين ورموت وكارلوس ديل تورو وفرانك كيندال على التوالي وجميع قادة القوات المسلحة الأمريكية والقيادة الأحد عشر بالإضافة إلى القادة المدنيين والعسكريين للأفرع الرئيسة الستة للقوات المسلحة الأمريكية.

كما حضر الاجتماع مستشار الأمن القومي جاك سوليفان ونائبه جون فاينر ونائبته مستشارة الرئيس لشؤون الأمن الداخلي ليز شيروود راندال بالإضافة إلى مجموعة من كبار القادة في وزارة الدفاع والمسؤولين في مجلس الأمن القومي الأمريكي.