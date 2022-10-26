كأس سمو ولي العهد: القادسية يتغلب على كاظمة والسالمية يتخطى برقان ويتأهلان إلى نصف النهائي

تأهل فريقا القادسية والسالمية اليوم الأربعاء إلى نصف نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم بفوز الأول على كاظمة بهدفين نظيفين والثاني على برقان بسبعة أهداف لهدف.

وحسم القادسية وصوله إلى نصف نهائي البطولة في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي أقيم على استاد صباح السالم بالنادي العربي عندما سجل لاعبه عيد الرشيدي الهدف الأول في الدقيقة الـ82 قبل أن يعزز أحمد الرياحي التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة ال6 من الوقت بدل الضائع ليواجه (الأصفر) الفائز من لقاء العربي مع الفحيحيل المقررة غدا.

في لقاء آخر فرض السالمية نفسه طرفا في نصف نهائي البطولة بفوزه العريض على برقان بسبعة أهداف لهدف.

سجل أهداف اللقاء الذي أقيم على ستاد محمد الحمد في نادي القادسية كل من جمعة سعيد في الدقيقة ال3 ومبارك الفنيني في الدقيقتين ال6 و ال58 واسو رستم في الدقيقتين ال19 وال25 وحسين الموسوي في الدقيقة ال46 قبل أن يختتم فهد مرزوق التسجيل في الدقيقة ال73 وسجل هدف برقان الوحيد فالح العجمي في الدقيقة ال52.

ويلاقي السالمية في نصف النهائي الفائز من مباراة التضامن مع الساحل المقررة غدا.