الإطفاء: سحب وإعادة فحص بعض آليات السلالم من بعض مراكز الإطفاء

الإطفاء: سحب وإعادة فحص بعض آليات السلالم من بعض مراكز الإطفاء

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أصدر تعليماته لرئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد بسحب وإعادة فحص بعض آليات السلالم من بعض مراكز الإطفاء المماثلة للسلم المتسبب بوفاة عدد 3 رجال إطفاء في دولة قطر الشقيقة.

وقالت الإدارة ان حرص الوزير على سلامة رجال الإطفاء دعا الى اعادة فحص هذي السلالم من قبل الشركة المصنعة سائلا المولى عز وجل ان يتغمد شهداء الواجب بالدفاع المدني في دولة قطر الشقيقة ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان،