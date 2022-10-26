“الصحة”: رصد عدد من الحالات الإيجابية للمتحور “XBB” من فيروس كورونا

في إطـار تواصـل جـهـود الفريـق الاستشـاري المعني بتطورات فيروس كورونا، أظهرت الفحوصات الجينية في وزارة الصحة عـن رصد عدد من الحالات الإيجابية للمتحور “XBB” من الفيروس ذاتـه، والذي تم رصده في عدد من الدول حول العالم و بعض دول المنطقة.

إلى ذلك تؤكد الوزارة أن ظهور طفرات جينية للفيروسات بمرور الوقت يعتبر أمراً طبيعياً، حيث قد طرأت مجموعة من التغيـرات والتحـورات الوراثية على فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره وحتى الآن، وهو أمـر لا يدعو إلى القلق.

وبهذا الشأن، تواصل الفرق الفنية فـي قطاعات الوزارة جهودهـا فـي متابعـة المسـتجـدات الخاصـة بـمـرض كوفيد-19، مؤكدين على أن المؤشرات والمعايير الوبائية تدل عـلـى اسـتقرار الأوضاع داخـل الكويت فـي الوقت الراهن ولله الحمد.

كمـا ننوه إلى أن تدابير الصحة العامة وإرشـادات الوقاية من فيروس كورونـا لا تزال واحدة، مع ضرورة استكمال الجرعات المقررة من لقاح كورونا، متمنين للجميع موفور الصحة والسلامة.