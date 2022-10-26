وزير الدفاع التركي يستقبل وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ د. فهد جابر العلي الصباح

“الدفاع” تشارك في فعاليات معرض “ساها إكسبو 2022” للدفاع والطيران في إسطنبول

26 أكتوبر، 2022
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انطلقت في إسطنبول، أمس الثلاثاء، فعاليات معرض “ساها إكسبو 2022” للدفاع والطيران.

حيث شارك في مراسم الافتتاح وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ د. فهد جابر العلي الصباح والوفد المرافق له.

واجتمع وكيل وزارة الدفاع بالندب خلال الزيارة بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، كما التقى برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية الدكتور إسماعيل دمير، وقدم التهنئة لهما على النجاح في الاستضافة والتنظيم للمعرض الذي تبرز فيه التقنيات العسكرية التركية الحديثة.

المصدر
الجيش الكويتي
الوسوم
26 أكتوبر، 2022
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