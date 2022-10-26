مشاركة ادارة تكنولوجيا المعلومات في منتدى الحكومة الالكترونية التاسع

قوة الإطفاء العام: مشاركة ادارة تكنولوجيا المعلومات في منتدى الحكومة الالكترونية التاسع

26 أكتوبر، 2022
0 10 دقيقة واحدة

شاركت قوة الإطفاء العام متمثلة في ادارة تكنولوجيا المعلومات في منتدى الحكومة الالكترونية التاسع تحت اسم (الحكومة الالكترونية ركيزة نهضة تنموية شاملة ) الذي أقيم تحت رعاية وحضور معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن سعد الناهض خلال الشهر الجاري.

كما شاركت الادارة في الورش و المحاضرات العلمية و المعرض التكنولوجي المصاحب للمنتدى ، وقدم العميد محمد علي شمسان عرض للخدمات الالكترونية المقدمة من قوة الإطفاء العام و التي تساهم في تسهيل تقديم الخدمات على المراجعين وتسريعها، كما تم عرض برنامج تسجيل بيانات ذوي الهمم وادارة البلاغات و الجاهزية للمراكز والتي تساهم في تقليص فترة الاستجابة حماية للأرواح و الممتلكات.

وفي الختام تم تكريم قوة الإطفاء العام نظير مشاركتها في المنتدى.

مشاركة ادارة تكنولوجيا المعلومات في منتدى الحكومة الالكترونية التاسع
مشاركة ادارة تكنولوجيا المعلومات في منتدى الحكومة الالكترونية التاسع
المصدر
قوة الإطفاء العام
الوسوم
26 أكتوبر، 2022
0 10 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

“الدفاع” تشارك في فعاليات معرض “ساها إكسبو 2022” للدفاع والطيران في إسطنبول

26 أكتوبر، 2022

وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية من نظيره في طاجيكستان حول العلاقات بين البلدين

26 أكتوبر، 2022

وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية من نظيره البحريني حول العلاقات الأخوية بين البلدين

26 أكتوبر، 2022

سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني للتهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة

26 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى