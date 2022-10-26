سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني للتهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة

تلقى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة نجيب ميقاتي أعرب فيه عن خالص تهانيه بتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لدولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني على مشاعره الطيبة التي تعكس عمق الروابط الأخوية والعلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه أكد دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني على متانة العلاقات التاريخية بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية معبرا عن تقديره لمواقف الكويت الداعمة لبلاده في مختلف المجالات.