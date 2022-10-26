هاني شمس: باكورة إسهاماتنا التشريعية تخص ربات البيوت وحقوق البدون وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

أعلن النائب هاني شمس عن تقدمه باقتراحين بقانونين بشأن تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين بضم شريحة ربات البيوت والحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية.

وقال شمس في تصريح في المركز الإعلامي بمجلس الأمة إنه مع بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر هناك باكورة اقتراحات بقوانين لتحريك العجلة التشريعية.

وبين أن الاقتراح الأول يخص شريحة ربات البيوت واللاتي لهن مكانة يجب أن تكون محل اهتمام، من خلال ضمهن إلى قانون التأمين الصحي للمتقاعدين وإضافتها إلى تأمين (عافية)، مشددا على ضرورة إنصافهن.

ولفت إلى أن هناك اقتراحات أخرى مقدمة من زملاء آخرين بإضافة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى تأمين (عافية)، مشدداً على أنها هي الأخرى فئة مهمة ويجب إضافتها إلى قانون التأمين الصحي للمتقاعدين.

وأضاف شمس إن الاقتراح الثاني الذي تقدم به ومجموعة من الزملاء بشأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية، مشيراً إلى أن هذه الفئة تعاني منذ أكثر من 60 عاماً، وتحتاج علاجاً جذرياً يرضي الجميع.

وأعرب شمس عن أمله بخروج قانون شامل بخصوص الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة وبتعاون حكومي، منوها أنه ليس لها علاقة بموضوع الجناسي، وأن هذا ليس هو الحل النهائي للقضية لكي يستفيد الوطن من هذه الفئة التي تربت على هذه الأرض الطيبة التي خدمت البلد، ومن جانب آخر يخدم قضية التركيبة السكانية.

وعن الاقتراح الثالث أوضح شمس أنه شارك في تقديم اقتراح بقانون بشأن حظر التعامل مع العدو الصهيوني، مؤكدا أن “هذا الملف إسلامي وطني ويحتاج إلى وقفة للتصدي لموضوع التطبيع مع هذا الكيان من خلال قانون واضح لتجريم أي خطوة لهذا التطبيع، آملا أن يناقش في اللجنة المختصة وإنجازه في القريب العاجل:”.