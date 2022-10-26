النائب د. محمد المهان

محمد المهان يقترح زيادة القرض الإسكاني الى 100 ألف دينار

26 أكتوبر، 2022
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أعلن النائب د. محمد المهان عن تقدمه باقتراح برغبة، بزيادة القرض الإسكاني إلى مئة ألف دينار، نص على ما يلي:

لقد بات من الضروري إعادة النظر في بعض الأحكام الواردة في القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية خصوصا فيما يتعلق بمراعاة ظروف المواطن المعيشية والغلاء الواضح، لذا اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

أولا: زيادة القرض الإسكاني إلى 100.000 د.ك، ورفع دعم مواد البناء إلى 50.000 د.ك، حيث يكون الإجمالي 150.000 د.ك.

ثانيا: زيادة بدل الإيجار من 150 د.ك إلى 300 د.ك.

المصدر
الدستور
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26 أكتوبر، 2022
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