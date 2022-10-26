عبدالله فهاد يقترح تطبيق نظام ساعات العمل المرنة في المرافق الحكومية

أعلن النائب عبدالله فهاد عن تقدمه باقتراح برغبة بتطبيق نظام ساعات العمل المرنة في المرافق الحكومية بما لا يخل بحقوق الموظف وانتظام المرفق العام وإنتاجيته.

ونص الاقتراح على ما يلي:

مساهمة في حل قضية الازدحام المروري، ولتخفيف التوتر النفسي والأسري الناتج عن وجود ساعات عمل رسمية جامدة.

ونظرا لنجاح تطبيق نظام (ساعات العمل المرنة) عالميا، وما يحققه من مزايا تتمثل بمنح الموظفين الحرية في تنظيم حياتهم العملية لتتلاءم مع احتياجاتهم الشخصية والتنقل بشكل أيسر في غير أوقات الذروة، وتشغيل المرافق العامة لمدة أطول.

أما قبل أوقات الدوام الرسمي بالنسبة للموظفين الراغبين بذلك مقابل انصرافهم في وقت مبكر أو بعد أوقات الدوام الرسمي بالنسبة للموظفين الراغبين بذلك ما قبل قدومهم للعمل متأخرا، فإنه يتعين تطبيق هذا النظام في المرافق الحكومية مع وضع ضوابط وشرائح للنظام بما يحقق الاختيارية، والمرونة، والإنتاجية للموظف، والاستمرارية والانتظام للمرفق العام.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

«تطبيق نظام ساعات العمل المرنة في المرافق الحكومية بما لا يخل بحقوق الموظف وانتظام المرفق العام وإنتاجيته».