وزير الأوقاف الفلسطيني يشيد بالبعد الخيري لدولة الكويت على الساحة الفلسطينية

وزير الأوقاف الفلسطيني يشيد بالبعد الخيري لدولة الكويت على الساحة الفلسطينية

أشاد وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري اليوم الأربعاء بالبعد الخيري لدولة الكويت على الساحة الفلسطينية لإيمانها بالقضية الفلسطينية ونصرة لشعبها لاستعادة حقوقه المشروعة.

وقال البكري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب لقاء مع سفير دولة الكويت لدى الاردن والمحال لفلسطين عزيز الديحاني في مقر السفارة الكويتية في العاصمة الأردنية عمان “إننا ناقشنا خلال اللقاء الجهود الكويتية في مجال العمل الخيري المشترك في فلسطين”.

واضاف أن “دولة الكويت ومنذ ستينيات القرن الماضي وهي السند والنصير للشعب الفلسطيني” مبينا ان “السفير الديحاني أبدى خلال اللقاء الاستعداد لأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الدعم لسد الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني”.

وثمن جهود دولة الكويت وعلى رأسها السفارة الكويتية في عمان في تسهيل وصول الدعم الكويتي لمستحقيه في فلسطين وتلمس احتياجات الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة للفئات المحتاجة.

من جانبه قال السفير الديحاني في تصريح مماثل ل(كونا) إن “الكويت تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها باعتبارها القضية الجوهرية في وجدان الكويت وشعبها وما زالت تتصدر الخطاب السياسي الكويتي في المحافل الدولية والاقليمية”.

واضاف أن “حضور العمل الخيري والانساني الكويتي في فلسطين ساهم بشكل كبير في دعم صمود الشعب الفلسطيني بوجه قوات الاحتلال الاسرائيلي”.

واعرب عن شكره وتقديره لجميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية الكويتية التي لم تتوقف عن مد يد الخير الكويتية للشعب الفلسطيني الشقيق لتبقى الكويت مركزا للعمل الانساني تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.