سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية

استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومعالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد ومعالي وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أماني سليمان بوقماز ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومعالي وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز وليد المعجل وسعادة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح وسعادة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.

كما حضرها عن الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح وسعادة مدير عام مكتب سموه حمد بن سليمان السليم.