بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 17.5 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 17.5 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 5ر17 نقطة ليبلغ مستوى 92ر7240 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 24ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر145 مليون سهم عبر 10205 صفقات نقدية بقيمة 7ر53 مليون دينار (نحو 7ر162 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر66 نقطة ليبلغ مستوى 09ر5436 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2ر1 في المئة من خلال تداول 17ر62 مليون سهم عبر 3300 صفقة نقدية بقيمة 9ر7 ملايين دينار (نحو 9ر23 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 35ر0 نقطة ليبلغ مستوى 55ر8102 نقطة من خلال تداول 2ر83 مليون سهم عبر 6905 صفقات بقيمة 7ر45 مليون دينار (نحو 4ر138 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 6ر57 نقطة ليبلغ مستوى 10ر5607 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 04ر1 في المئة من خلال تداول 6ر51 مليون سهم عبر 2305 صفقات نقدية بقيمة 8ر6 ملايين دينار (نحو 6ر20 مليون دولار).

وكانت شركات (معادن) و(حيات كوم) و(ميدان) و(وربة ت إ) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (المساكن) و(تحصيلات) و(المعدات) و(العقارية) الأكثر انخفاضا.