سمو ولي العهد يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود والوفد المرافق بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

سمو ولي العهد يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود والوفد المرافق بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق الذي يضم كلا من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح ومدير عام مكتب سموه حمد بن سليمان السليم وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وقد نقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تحياتهما إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

كما نقل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وقد حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومعالي وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني سليمان بوقماز ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وكبار المسؤولين في الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد.