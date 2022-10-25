مسؤولة اممية: الثغرات والتناقضات لاتزال قائمة في اعلان سوريا عن مخزونها من الاسلحة الكيميائية

مسؤولة اممية: الثغرات والتناقضات لاتزال قائمة في اعلان سوريا عن مخزونها من الاسلحة الكيميائية

جددت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو اليوم الثلاثاء التاكيد أن “الثغرات والتناقضات والتباينات لا تزال قائمة في إعلان سوريا عن مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولذلك لايمكن اعتباره دقيقا وكاملا”.

وقالت ناكاميتسو في احاطتها خلال جلسة مجلس الامن اليوم حول سوريا “لطالما انقسمت وجهات نظر اعضاء مجلس الأمن ازاء الملف الكيميائي السوري حيث يعرب بعضهم عن دعمهم لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مؤكدين تمتعها بالمصداقية الا انه من ناحية أخرى ترى روسيا أن عمل المنظمة متحيز ومسيس فيما تشدد دول أخرى على حاجة الطرفين إلى تعزيز تعاونهما الثنائيط.

واوضحت ناكاميتسو ان جهود فريق تقييم اعلان منظمة حظر الاسلحة الكيميائية لتوضيح جميع القضايا العالقة فيما يتعلق بالاعلان الأولي والاعلانات اللاحقة لسوريا لم تحرز تقدما منذ أن اجتمع المجلس آخر مرة لبحث هذه المسألة.

وأشارت الى أن فريق تقييم اعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم ينجح في عقد جولته الخامسة والعشرين من المشاورات مع السلطات السورية في دمشق.

وأكدت ناكاميتسو التزام الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بضمان التنفيذ الكامل من قبل سوريا لجميع متطلبات الاعلان الخاصة بها ومساعدة سوريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وقرارات أجهزة صنع السياسية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن رقم 2118″.