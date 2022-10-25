وزير الخارجية السعودي يؤكد موقف بلاده الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن

وزير الخارجية السعودي يؤكد موقف بلاده الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن

أكد وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات الشعب اليمني.

وقالت وكالة الانباء السعودية اليوم الثلاثاء ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الامير فيصل من وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك.

كما اكد الامير فيصل استمرار دعم التحالف للحكومة الشرعية اليمنية وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تمديد الهدنة وإيقاف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وجدد الامير فيصل إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي نفذته مؤخرا الميليشيات الحوثية بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء (الضبة) النفطي في حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء.

وذكرت الوكالة ان الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين بالاضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.