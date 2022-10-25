وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

وزير الخارجية الكويتي يشارك في حفل استقبال اليوم الوطني للولايات المتحدة بالسفارة الأمريكية لدى البلاد

25 أكتوبر، 2022
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شارك وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مساء اليوم الثلاثاء في حفل استقبال اليوم الوطني للولايات المتحدة الأمريكية الذي أقيم في مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت.

وعبر وزير الخارجية خلال مشاركته عن خالص تهانيه للولايات المتحدة الأمريكية قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة العزيزة متمنيا دوام التقدم والازدهار للعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وللشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما مزيدا من الارتقاء والنماء.

وأشاد في كلمة ألقاها بمستوى العلاقات التاريخية التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وما توصلت إليه والتي تشهد مرور 61 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما و31 عاما على تحرير دولة الكويت مؤكدا على عمق هذه العلاقات وتميزها بنسق تعاون تصاعدي ومستمر في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

المصدر
كونا
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25 أكتوبر، 2022
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