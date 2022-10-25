رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في البرلمان

مجلس النواب الإيطالي يمنح الثقة لحكومة ميلوني

25 أكتوبر، 2022
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منحت الغرفة السفلى في البرلمان الإيطالي الثلاثاء الثقة لحكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة، بعدما أعلنت رئيسة الوزراء برنامجا أكدت فيه دعم بلادها لأوكرانيا مشدّدة على أن إيطاليا “جزء من أوروبا”.

والتصويت الذي سيعقبه تصويت ثان في مجلس الشيوخ الأربعاء، كان في الغالب تدبيرا إجرائيا بما أن ميلوني تحظى بغالبية وازنة في البرلمان بفضل ائتلافها الذي يضم حزب “فورتسا إيطاليا” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني، وحزب “الرابطة” اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني.

المصدر
أ ف ب
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25 أكتوبر، 2022
0 15 أقل من دقيقة

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