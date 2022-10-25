وفاة وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر المسؤول السابق عن الحملة على “داعش”

ذكر وسائل اعلامية امريكية اليوم الثلاثاء إن وزير الدفاع الأمريكي الأسبق آشتون كارتر الذي أشرف على الحملة العسكرية على ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) توفي امس الإثنين عن عمر يناهز 68 عاما.

ونقلت شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأمريكية عن عائلة كارتر انه توفي بمدينة “بوسطن” في ولاية ماساشوسيتس إثر “أزمة قلبية مفاجأة”.

وتقلد كارتر منصب وزير الدفاع الامريكي ما بين عامي 2015 و2017 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما كما كان منخرطا لأكثر من ثلاثة عقود في شؤون الأمن القومي والتكنولوجيا والابتكار ضمن الحكومة الأمريكية وفي الأوساط الأكاديمية.

وأشرف كارتر في اثناء توليه الوزارة على الحملة العسكرية ضد (داعش) كما جدد الاهتمام بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بالإضافة إلى تقديمه استراتيجية إلكترونية جديدة تعزيز استجابة حلف شمال الأطلسي (ناتو) تجاه قضاياه.