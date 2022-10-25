من اجتماع البلدية

بلدية الكويت: تحديد 7 مواقع لتوزيعها على الجمعيات التعاونية الراغبة بإقامة أسواق لها بالمخيمات الربيعية

25 أكتوبر، 2022
0 21 دقيقة واحدة

أعلنت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء تحديد سبعة مواقع لتوزيعها على الجمعيات الراغبة في إقامة أسواق لها بمواقع المخيمات والسماح لها بإقامة مخيم ربيعي أو مركز ترفيهي أو منتزه ترفيهي للمساهمين والرواد.

وذكرت البلدية في بيان صحفي أن لجنة تحديث ودراسة مواقع المخيمات الربيعية اشترطت بعد اجتماع مع الجهات المعنية وبعض ممثلي الجمعيات التعاونية توزيع تلك المواقع شريطة التزامهم بالمواقع المخصصة من قبل اللجنة والالتزام بالمساحة المحددة من قبل البلدية.

وأوضحت أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال كاستعراض مواقع المخيمات تمهيدا لاعتمادها من قبل اللجنة والتأكيد على نظافة مواقع التخييم والاحكام والاشتراطات العامة لاستخراج تراخيص المخيمات.

وأشارت إلى أن اللجنة دعت ممثلي الجمعيات للاجتماع معهم الإثنين المقبل لاختيار المواقع.

يذكر أن لجنة تحديث ودراسة مواقع المخيمات الربيعية تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف التحضير والتجهيز وتوفير سبل الراحة لرواد البر نظرا لقرب موسم التخييم الربيعي الذي سيبدأ من 15 نوفمبر المقبل حتى 15 مارس من العام المقبل.

المصدر
كونا
الوسوم
25 أكتوبر، 2022
0 21 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

جمعية العلاقات العامة الكويتية تعلن اطلاق مؤتمر ومعرض “تكنولوجيا التعليم” فبراير المقبل

25 أكتوبر، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة بمناسبة توليه رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة

25 أكتوبر، 2022

“الخدمة المدنية”: ترشيح 3438 من المسجلين بنظام التوظيف المركزي للعمل لدى الجهات الحكومية

25 أكتوبر، 2022

“الاعلام” تطلق برنامجا جماهيريا أسبوعيا يناقش قضايا وشؤون المحافظات خلال نوفمبر المقبل

25 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى