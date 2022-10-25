سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة بمناسبة توليه رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى معالي ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تهانيه بمناسبة تكليفه من قبل صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحب الجلالة معربا سموه حفظه الله عن صادق تمنياته له بدوام التوفيق والنجاح في تجاوز مختلف التحديات المعاصرة التي يواجهها البلد الصديق والاسهام بالمسيرة الطموحة والعريقة للمملكة المتحدة، مشيدا سموه رعاه الله بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين ومؤكدا على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجالات الى آفاق ارحب متمنيا سموه حفظه الله له موفور الصحة والعافية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى معالي ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تكليفه من قبل صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحب الجلالة متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد ووافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.