“الاعلام” تطلق برنامجا جماهيريا أسبوعيا يناقش قضايا وشؤون المحافظات خلال نوفمبر المقبل

أعلنت وزارة الإعلام عن إطلاقها برنامجا جماهيريا أسبوعيا يناقش القضايا والموضوعات المتعلقة بشؤون محافظات البلاد الست كويت وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أنه سيتم خلال البرنامج استضافة مسؤولين من المحافظات وعددا من المواطنين للحديث عن رؤاهم الآنية والمستقبلية والرد على استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم كل في اختصاصه.

وأضافت مراد أن فكرة البرنامج جاءت لاستعراض القضايا والمشاريع والقرارات التي تهم المواطنين وذلك ترجمة لما جاء في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي ال17 لمجلس الامة.

وذكرت أن البرنامج سيتم بثه اسبوعيا من مقر ديوانية المحافظة مبينة أنه سيتم خلال البرنامج فتح باب النقاش مع المواطنين لإبداء آرائهم وطرح تساؤلاتهم للمسؤولين للاجابة عليها وابراز ذلك اعلاميا.

وأكدت أن الوزارة وتنفيذا لتوجيهات وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري ماضية في تطوير دورها الإعلامي الجماهيري بما يتناغم مع رؤية الوزارة واستراتيجيتها التي اطلقت في وقت سابق.