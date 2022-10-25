الشيخ سالم الصباح يتلقى اتصالا من الأمين العام لجامعة الدول العربية للتهنئة بتعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت

تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط حيث قدم الأمين العام التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله ولأواصر العلاقات الأخوية التي تربط الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الشقيقة المزيد من الترابط والتعاضد تعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك.

المصدر كونا