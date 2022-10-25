وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

الشيخ سالم الصباح يتلقى اتصالا من الأمين العام لجامعة الدول العربية للتهنئة بتعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت

25 أكتوبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط حيث قدم الأمين العام التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله ولأواصر العلاقات الأخوية التي تربط الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الشقيقة المزيد من الترابط والتعاضد تعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك.

المصدر
كونا
الوسوم
25 أكتوبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الباحث الكويتي صالح المسباح: الكويتيون قديما كانوا يسمون كسوف الشمس وخسوف القمر باسم واحد هو (خسف) ولايعلمون بحدوثه الا عند مشاهدته

25 أكتوبر، 2022

سماء الكويت تشهد كسوفا جزئيا للشمس بدأ الساعة 1:20 بعد الظهر ويستمر ساعتين و24 دقيقة

25 أكتوبر، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كازاخستان بالعيد الوطني

25 أكتوبر، 2022

سمو ولي العهد يستقبل الوزراء السابقين ويشيد بأدائهم لمسؤولياتهم بكل إخلاص وتفان

25 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى