ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على نابلس ورام الله إلى 6 شهداء

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على نابلس ورام الله إلى 6 شهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي (نابلس) و(رام الله) بالضفة الغربية الى ستة شهداء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان شابين فلسطينيين استشهدا متأثرين بإصابتهما الحرجة فجر اليوم في (نابلس) ما رفع عدد الشهداء بالمدينة الى خمسة فلسطينيين إضافة الى 20 مصابا من بينهم ثلاثة في حالة خطرة.

كما أشارت الوزارة إلى استشهاد فلسطيني سادس قرب قرية (النبي صالح) شمال رام الله عقب انطلاق عدة مسيرات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية تضامنا مع أهالي مدينة (نابلس).

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من اعلان وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثلاثة فلسطينيين اثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة (نابلس) والذي استمر حتى ساعات الفجر الأولى .

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح صحفي إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجرى اتصالات عاجلة لوقف عدوان الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني في (نابلس).

وصف أبو ردينة العدوان على مدينة (نابلس) بأنه “جريمة حرب” محملا حكومة الاحتلال تداعيات هذا العدوان.

وكانت قوات الاحتلال انسحبت فجرا عقب اقتحامها للمدينة مخلفة دمارا في عدد من المنازل وممتلكات الفلسطينيين.

وعم اليوم اضراب شامل مدن الضفة الغربية حدادا على أراوح الشهداء في مدينتي (نابلس) و(رام الله) وسط دعوات لتصعيد المواجهات على الحواجز تنديدا بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وتشهد مدينة (نابلس) حصارا مشددا منذ 15 يوما عبر اغلاق قوات الاحتلال الحواجز.