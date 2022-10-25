قرعة “خليجي 25” تضع الكويت في المجموعة الثانية الى جانب البحرين والامارات وقطر

قرعة “خليجي 25” تضع الكويت في المجموعة الثانية الى جانب البحرين والامارات وقطر

أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25) اليوم الثلاثاء عن وضع منتخب دولة الكويت في المجموعة الثانية الى جانب كل من البحرين والامارات وقطر.

ونقلت الفضائية العراقية الرسمية مجريات القرعة التي نظمت في محافظة البصرة جنوبي البلاد بحضور وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال ورئيس (اتحاد كأس الخليج العربي) بالاضافة الى عدد من كبار المسؤولين في الاتحادات الخليجية.

وطبقا لضوابط البطولة ترأس العراق المجموعة الاولى باعتباره البلد المضيف بينما ترأست البحرين المجموعة الثانية كونها حاملة اللقب فيما صنفت بقية المنتخبات وفقا لتدرجها ضمن آخر تصنيف للفيفا فيما جاءت الكويت واليمن في المجموعة الثالثة من التصنيف.

وأسفرت القرعة عن وضع كل من العراق والسعودية واليمن وعمان في المجموعة الاولى بينما حلت الكويت الى جانب البحرين وقطر والامارات في المجموعة الثانية.

ودعا وزير الشباب والرياضة العراقي على هامش القرعة جميع الاشقاء والجماهير الرياضية في دول مجلس التعاون الخليجي الى حضور البطولة ومؤازرة منتخباتهم الوطنية “ورسم صور رائعة على مدرجات الملاعب لعكس اللحمة والوحدة بين ابناء الخليج الواحد”.