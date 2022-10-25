“زين” الراعي الرئيسي لمواجهة بلجيكا ومصر في استاد جابر الدولي

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرئيسية لمُباراة كرة القدم الدولية الوديّة التي ستستضيفها دولة الكويت بين مُنتخب جمهورية مصر العربية ومُنتخب بلجيكا في استاد جابر الأحمد الدولي في 18 نوفمبر المُقبل، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وأتى الإعلان عن دعم زين لهذا الحدث العالمي خلال مُشاركتها في المؤتمر الصحافي الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بإستاد جابر الأحمد الدولي، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في شركة زين الكويت وليد الخشتي، ورئيس اللجنة المُنظمة للمباراة مؤيد الشهاب، ومُمثلي الاتحاد الكويتي لكرة القدم والرعاة.

وفي الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر، قال وليد الخشتي: ” سعيد أن أعلن اليوم عن رعاية زين للمباراة الدولية الودية التي ستستضيفها دولة الكويت بإذن الله بين منتخب جمهورية مصر العربية ومنتخب مملكة بلجيكا هنا في استاد جابر الأحمد الدولي بشهر نوفمبر المقبل “.

وتابع قائلاً: ” إن دعمنا لهذا الحدث الرياضي المُميز يأتي انطلاقاً من استراتيجيتنا اتجاه تطوير قطاع الرياضة في الكويت ودعم الجهود التي تستضيف الأحداث العالمية البارزة في البلاد، وكما تعلمون، فإن زين هي الراعي الرسمي لدوري الدرجة الممتازة (دوري زين) في الكويت بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم – أحد الشركاء المتواجدين معنا اليوم في هذه المباراة الودية “.

وأضاف الخشتي بقوله: ” أردنا اليوم أن نتوسع من النطاق المحلي إلى النطاق الإقليمي والعالمي بأن نكون جزءاً من إنجاح هذه المبادرة الرياضية المتميزة التي تستضيف نخبة من نجوم الكرة العربية والعالمية، وهي ليست المرة الأولى التي نتواجد فيها في مثل هذا الحدث، فقد رعت زين سابقاً المباراة الودية بين نادي ريال مدريد الاسباني ومنتخب الكويت الوطني، بالإضافة إلى مباراة نادي بايرن ميونخ الألماني ونادي الكويت “.

واختتم قائلاً: ” إن استضافة هذا الحدث العالمي يصب في صالح تطوير وتنمية قطاع الرياضة الإقليمي، خاصةً وأنه يأتي بالتزامن مع قرب انطلاق كأس العالم فيفا 2022 في دولة قطر الشقيقة، ولهذا فنحن سعداء بالتواجد هنا اليوم “.

وتم التنسيق لاستضافة المباراة ما بين الشركة المُنظمة وكل من الاتحاد الكويتي والاتحاد المصري والاتحاد البلجيكي لكرة القدم، وسيشارك المنتخبان بكامل نجومهما، وسيتم نقل المباراة على محطات تلفزيونية مصرية وبلجيكية وأكثر من 100 دولة أخرى، ومن المقرر إقامتها في استاد جابر الأحمد الدولي في 18 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساءً، ويمكن حجز التذاكر للمباراة عبر الموقع الرسمي matchworldgroup.com.

وتؤمن زين بأن لدى مؤسسات القطاع الخاص دورٌ هام وحيوي في تنمية قطاع الرياضة في الكويت، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها الكويت ومنها هذا الحدث العالمي.

وتأتي رعاية الشركة تماشياً مع استراتيجيتها الاجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاع الرياضة، فهي تفخر برعاية ودعم مجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون البلاد في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر بها.