سمو ولي العهد يستقبل الوزراء السابقين ويشيد بأدائهم لمسؤولياتهم بكل إخلاص وتفان

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق الدكتور محمد عبداللطيف الفارس ووزير الخارجية السابق معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ووزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقة الدكتورة رنا عبدالله الفارس ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق المستشار جمال هاضل الجلاوي ووزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة السابق علي حسين الموسى ووزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية السابق فهد مطلق الشريعان.

هذا وقد أشاد سموه حفظه الله بأدائهم لمسؤولياتهم بكل إخلاص وتفان معربا سموه حفظه الله عن شكره وتقديره لهم على ما بذلوه من جهد وعطاء لمصلحة وطنهم العزيز خلال فترة توليهم مناصبهم الوزارية متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد.