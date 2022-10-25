التأمينات الاجتماعية: توضيح بشأن مؤشّر ميرسر CFA

توضيحًا للأخبار المتداولة بشأن خروج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قائمة “أفضل الأنظمة للمعاشات التقاعدية لعام 2022” طبقًا لمؤشّر ميرسر CFA، تودّ التأمينات التوضيح بأنها لم تكن بالأساس جزءًا من عينة الدراسة، إذ أن (Mercer – CFA Institute) تُعدّ سنويًا دراسة لقياس مؤشّر المعاشات التقاعدية العالمي وذلك بناءً على معايير محددة تشمل كلًا من النزاهة، الاستدامة والمواءمة، بحيث يتم اختيار بعض الدول ضمن هذه الدراسة وعرض نتائجها في نطاق الدول التي تم اختيارها دون غيرها.

ولقد شملت الدراسة مؤخرًا من الدول العربية كلًا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فقط، ولم تشمل دولًا عربية أخرى ومن ضمنها دولة الكويت، وعليه فإن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من مواقع إخبارية من أن الدراسة أظهرت دولة الكويت خارج قائمة “أفضل الأنظمة للمعاشات التقاعدية” بسبب عدم استدامة نظامها التقاعدي غير صحيح لعدم شمول الدراسة بيانات دولة الكويت.​

وتؤكّد التأمينات بأنها تعمل جاهدة لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها من خلال تطوير القوانين والمحافظة على استدامة أنظمتها، كما تعكف على تقديم حلول لضمان استمرار أنظمتها على المدى البعيد بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة.